Ana Maria Braga faz piada sobre mandioca: "Acostumado a descascar?"

Ana Maria Braga continua agitando as manhãs dos brasileiros. Após dar cantada ao vivo em repórter, Ana viralizou no Twitter com piada sobre "mandioca" nesta quarta-feira, 25.

Ao falar sobre técnicas de como descascar o tubérculo com um profissional, a apresentadora fez algumas piadas de duplo sentido.

"O senhor vende mandioca há quantos anos, seu Francisco?", pergunta a estrela.

"Há uns 26 anos", responde ele.