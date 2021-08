Recomendado para você : Kanye West pede oficialmente mudança de nome para "Ye"

Kanye West, que terminou seu romance com Irina Shayk, quer começar uma nova era. Segundo documentos obtidos pelo E! News do dia 11 de agosto, Kanye entrou com pedido na Justiça para mudar oficialmente seu nome de Kanye Omari West para "Ye".

No pedido, o rapper alega "razões pessoais" para começar a usar o apelido que foi criado em 2018, antes de sua aparição no Saturday Night Live. "O ser formalmente conhecido como Kanye West... Eu sou YE", escreveu ele no Twitter.

Na época, ele disse em uma entrevista que o nome possuía um significado espiritual. "Eu acredito que 'Ye' é a palavra mais comumente usada na Bíblia, e na Bíblia, quer dizer 'você'. Então, eu sou você, eu sou nós, somos nós. Eu fui de Kanye, que significa o único para apenas Ye—só sendo um reflexo do nosso bem, nosso mal, nossa confusão, tudo. O álbum é mais de um reflexo de quem somos".