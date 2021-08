Conheça Plínio Vasconcellos, novo affair de Gil do Vigor

Gil do Vigor, um dos fenômenos do BBB21, levou os fãs à loucura na semana passada. Gil disse em suas redes sociais que não está mais solteiro e deu pistas sobre o novo affair.

"Tô com alguém no Brasil! Espero que possa continuar com ele mesmo com a distância. Ele não é famoso, mas é um homem maravilhoso. Ele pediu pra não falar [quem é], mas vocês também estão ruins de detetives. Já daria para terem descoberto", brincou ele, no Twitter.

E não é que os internautas mais espertos, de fato, descobriram o sortudo? Trata-se de Plínio Vasconcellos... Porém, o romance ainda não chega a ser um namoro!