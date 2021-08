Kylie Jenner mostra que Stormi Webster cresceu em cliques fofos

Kylie Jenner, que está se preparando para a chegada do segundo filho, não cansa de postar cliques fofos de Stormi Webster. Nesta terça-feira, 24, Kylie compartilhou uma série de fotos de Stormi, sua "garota favorita".

Nas imagens, a pequena de 3 anos surge com jeans oversized, camiseta com estampa do Space Jam e tênis da Nike. Mostrando atitude, Stormi posa com as mãos na cintura e parece balançar de um lado para outro.

Uma fonte disse anteriormente ao E! News que Stormi está animada com a ideia de se tornar a irmã mais velha. "Stormi está totalmente ciente de que um bebê está chegando e ela está tão animada. Ela está sempre fazendo perguntas e querendo tocar a barriga de Kylie, é muito fofo", revelou a fonte.