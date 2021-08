A emoção e poder feminino da nova temporada de 'Drag Me As a Queen'

Falta pouco para a estreia da terceira temporada de Drag Me As a Queen! E além de estar recheada de nossas celebridades preferidas, o E! Online Brasil garante muita emoção – de tirar o lencinho para as lágrimas! – construída por um enorme poder feminino.

Com talentos diversos, que incluem cantoras, atrizes, apresentadoras e até uma ginasta se transformando em Queens, os roteiros dos novos episódios foram escritos com olhos 100% femininos. Ou seja, todas as integrantes da equipe de conteúdo são mulheres!

E não foi só uma vez que a equipe recebeu elogios pela acolhida que fez às participantes famosas durante as gravações. Em diversas oportunidades, as convidadas agradeceram a atenção que receberam, em todas as etapas da transformação.

Maria Rita, uma das musas de DMAAQ, dedicou um tempo de um dos depoimentos de seu episódio para ressaltar a presença de tantas mulheres por trás das câmeras.