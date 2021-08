Luciana Gimenez lamenta morte de Charlie Watts: "Perdemos alguém da família"

Charlie Watts, baterista da icônica banda de rock The Rolling Stones, faleceu nesta terça-feira, 24, e muitos fãs, amigos e artistas lamentaram a sua morte. Luciana Gimenez, mãe de um dos filhos de Mick Jagger, prestou sua homenagem a Watts.

Em seu Instagram, a apresentadora brasileira, que conviveu com os membros do grupo, bem como o vocalista e pai de seu primogênito Lucas, postou um vídeo do baterista tocando, em um dos shows que reuniam uma multidão de admiradores.

"Charlie Watts vai fazer falta e uma falta que não pode ser mensurada. Hoje o mundo perde um dos maiores e mais talentosos músicos da nossa era. Agradeço por ter podido desfrutar desse talento", iniciou a modelo na rede social.