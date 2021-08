Charlie Watts, baterista do Rolling Stones, morre aos 80 anos

A notícia de sua morte surge semanas depois de ser relatado que o baterista, que tocou com a lendária banda de rock por mais de 58 anos, perderia as próximas datas da turnê No Filter, devido a uma "doença não especificada. "

Watts foi o último membro original da banda a se juntar aos Stones em janeiro de 1963. Ele tocou ao lado dos co-fundadores do grupo: o vocalista Mick Jagger, o multi-instrumentista Brian Jones (que mais tarde foi substituído pelos membros Mick Taylor e Ronnie Wood, após sua morte em 1969) e o guitarrista Keith Richards.

Nossos sentimentos aos familiares e amigos do músico.