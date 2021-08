As vezes que Sasha Meneghel e João Figueiredo combinaram looks

Que Sasha Meneghel e João Figueiredo estão cada vez mais apaixonados, disso a gente já sabe! Mas vocês já repararam que Sasha e João, que acabaram de celebrar 3 meses de casamento, amam combinar looks?

Ligados em moda, a dupla sempre é vista por aí usando as tendências mais bombadas do momento e se vestindo no mesmo tom, estilo, e às vezes, até com a mesma peça.

Pensando nisso, reunimos as melhores coincidências fashion do casal. Veja abaixo: