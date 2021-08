Luísa Sonza e Pedro Calais, da banda Lagum, se aproximam após passeio de barco

Luísa Sonza confirmou o fim do namoro com Vitão e já aproveitou o primeiro final de semana solteira. Sonza curtiu muito ao lado de alguns casais e amigos, mas um nome chamou atenção: Pedro Calais, vocalista da banda Lagum.

De acordo com o jornal Extra, a aproximação entre os cantores tem dado o que falar, pois além de fazerem o passeio de barco em Niterói, no Rio de Janeiro, eles foram vistos batendo papo na Barra da Tijuca, onde o músico possui residência.

A dona do álbum Doce 22 postou vídeos e fotos do momento, especialmente com Pedro, em suas redes sociais. E ele, por sua vez, fez questão de repostar um clique ao lado da musa.