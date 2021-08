Por que o romance de Kanye West e Irina Shayk "fracassou" rapidamente

"Ambos gostam de arte e música, e foi divertido para Kanye sair com Irina enquanto ele estava terminando seu álbum", explicou um segundo informante próximo ao cantor. "Kanye se sentiu inspirado por ela [Irina] e gostava de estar perto de sua energia. Nunca foi um relacionamento ou algo que se tornará sério".

Provando que não há ressentimentos entre Kanye e Irina – que divide a filha Lea, de 4 anos, com o ex, Bradley Cooper – a fonte observou: "Eles realmente não se viram por um mês, mas mantiveram contato e enviaram mensagens de texto algumas vezes recentemente. Não há rancor e eles provavelmente se verão no futuro".