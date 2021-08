Thaila Ayala mostra barriga de cinco meses de gestação: "Dói muito"

Thaila Ayala, que relatou medo de furacão no México, conversou com os seguidores sobre a gravidez. Através de vídeo nos Stories, Thaila mostrou a barriga de cinco meses e revelou que está sofrendo com dores.

"Gente, olha o tamanho que essa barriga está. Está doendo de tão grande. Assim, pra aquela minha realidade de barriga reta, hoje está explodindo. Nem jantei ainda, tá?", disse ela.

"Não consigo me acostumar com isso, gente. Dói, né? Dói muito. Ninguém tinha me falado que a barriga dói bastante. Entre outras coisas que doem", contou.