Tom Holland e Zendaya estrelam 1º trailer de 'Homem Aranha: Sem Volta Para Casa'

Tom Holland e Zendaya, que vivem romance na vida real, estrelam o primeiro trailer de Homem-Aranha: Sem Volta para Casa. Lançado na noite dessa segunda-feira, 23, o vídeo mostra que o romance entre Peter Parker (Tom) e Mary Jane (Zendaya) corre perigo.

"Essa é boa: 'Alguém sugere que os poderes de Peter Parker incluem a habilidade das aranhas macho de hipnotizar as fêmeas'", diz MJ. "Para com isso", responde Parker, dando risada. "Sim, meu senhor aranha".

O longa, dirigido por Jon Watts, ainda mostra Peter sendo exposto publicamente como Homem-Aranha. Em uma tentativa de limpar seu nome, o protagonista pede que Doutor Estranho faça um feitiço para livrar as memórias de todos sobre os últimos acontecimentos. No entanto, no último minuto, o super-herói percebeu que isso incluiria também seus entes queridos.