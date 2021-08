Grávida aos 40 anos, Monique Elias quebra tabu sobre sexo: "Não passo um dia sem"

Monique, por sua vez, aposta no cuidado com a saúde, beleza e autoestima para dar um up neste momento tão importante em sua vida.

"Eu faço drenagens para não ficar muito inchada, procuro manter o cuidado com a pele e os cabelos e tenho tentado me alimentar melhor, porém nem sempre consigo. Acredito que em questão de humor, essa gestação está sendo a melhor. Óbvio que às vezes oscila, mas me sinto bem", finaliza a futura mamãe.