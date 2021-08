Kylie Jenner compartilha selfie de biquíni em meio às notícias de gravidez

Kylie Jenner quer nos deixar confusos! Depois das notícias de sua segunda gravidez, Kylie foi aos Stories do Instagram, nesta segunda-feira, 23, para compartilhar fotos de biquíni.

Isso mesmo: apenas alguns dias depois do E! News confirmar que a magnata da beleza estava esperando outro bebê, ela surgiu com um biquíni rosa choque e um sarongue.

Seu abdômen tonificado é visível, e não há nenhuma saliência de bebê à vista durante o vídeo da selfie no espelho. Mas, claro, isso poderia ser apenas mais um exemplo da habilidade da eterna caçula de Keeping Up With the Kardashians em esconder sua gravidez.

Como os fãs sabem, a jovem de 24 anos confundiu facilmente os holofotes enquanto esperava a filha Stormi Webster, agora com 3 anos. Kylie também exibiu seu físico em forma com outros registros da Kylie Swim, em 17 de agosto.