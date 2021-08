Após rixa, Kanye West posta endereço de Drake nas redes sociais

Getty Images

Entre as brigas dos astros do rap desde então, Drake acusou Kanye de falar com Pusha T sobre seu filho recém-nascido, o que Pusha negou em 2018. Mais tarde naquele ano, Kanye ficou chateado quando Drake seguiu sua então esposa Kim Kardashian no Instagram.

Em 2019, Yeezy aludiu publicamente à sua desavença na série da Netflix, My Next Guest Needs No Introduction, de David Letterman.

Ele falou sobre "um artista que não vou mencionar porque não tenho permissão para mencioná-lo ou qualquer um de seus familiares", acrescentando: "Tivemos um pouco de rixa no ano passado", de acordo com a Pitchfork.