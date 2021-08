Recomendado para você : Zendaya e Tom Holland vão juntos a casamento após confirmar romance

Zendaya e Tom Holland, que confirmaram romance após serem flagrados aos beijos, mostraram que a relação vai muito bem, obrigadx! Nesse final de semana, Zendaya e Tom comparecerem juntos em casamento de um amigo.

O clique foi compartilhado pelo convidado Esteban Camarillo e mostra as estrelas de Homem-Aranha posando para a foto com as cabeças encostadas e sentados ao lado dos amigos.

E embora os dois ainda não tenham falado publicamente sobre o romance, os fãs foram à loucura desde que o casal foi visto trocando carinhos há cerca de dois meses.