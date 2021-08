Virginia Fonseca compra meia de R$ 515 para a filha de 2 meses, Maria Alice

Virginia Fonseca tem mostrado muito amor pela filha recém-nascida, Maria Alice, fruto do seu casamento com Zé Felipe. E, de vez em quando, Virginia surpreende até mesmo os seguidores com alguns presentinhos dados para a pequena 'Mali'.

Em novo vídeo divulgado no canal do YouTube, a influenciadora explica que fez o desafio bem popular entre youtubers, de comprar o item mais barato ou mais caro de uma loja específica.

Então, a loira decidiu comprar algo para a filha, que completará 3 meses na semana que vem, na loja Gucci, localizada em um shopping em São Paulo.