Travis Scott surge todo sorridente após revelação da gravidez de Kylie Jenner

Travis Scott está se mostrando bastante animado para a chegada do segundo bebê! Travis não conseguiu esconder o enorme sorriso, ao sair com alguns amigos, nesta segunda-feira, 23, por Nova York, Estados Unidos. Amamos!

O rapper abriu o sorrisão enquanto falava ao telefone apenas três dias depois da revelação de que sua namorada, Kylie Jenner, está grávida do segundo filho.

Como sempre muito descolado, ele foi fotografado com calças pretas, boné preto e camiseta amarela. Múltiplas fontes confirmaram ao E! News que a eterna estrela de Keeping Up With the Kardashians tem mantido sua barriga escondida após meses de especulações.

De acordo com uma fonte, Kylie e Travis "não conseguiram conter sua empolgação e contaram para a família e amigos próximos no início deste verão". Eles estão ansiosos para fazer da filha de 3 aninhos, Stormi Webster, uma irmã mais velha.