Hailey Bieber apoia sutilmente o recente marco na carreira de Selena Gomez

Durante entrevista de 2019 para a Vogue britânica, Hailey falou sobre a "toxicidade" que pode advir das mídias sociais.

"Acho que a mídia social é um terreno fértil para a toxicidade e as pessoas criando um falso drama entre as mulheres e tentando colocar as mulheres umas contra as outras e criar essas narrativas que são simplesmente... tóxicas. Acho que isso tem que mudar e isso tem que parar", disse ela, acrescentando: "Acho que precisava haver mais pessoas com plataformas se reunindo e dizendo umas às outras: 'Vamos acabar com a conversa, vamos acabar com o drama falso, esmagar todas essas coisas, vamos seguir em frente. Não vamos dar às pessoas um motivo para alimentar fogo e criar drama e ser rudes uns com os outros'".