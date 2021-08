Beyoncé brilha em campanha da Tiffany & Co com Jay-Z e canta 'Moon River'

Beyoncé e Jay-Z provaram que ainda são um casal apaixonante! Beyoncé e Jay-Z são os novos rostos da Tiffany & Co e estrelaram uma luxuosa campanha para a grife.

Esta é a primeira vez que os pombinhos – pais de Blue Ivy, de 9 anos, e os gêmeos Rumi e Sir, de 4 anos – aparecem em uma campanha juntos. A coleção ABOUT LOVE, com lançamento previsto para o outono no Hemisfério Norte, gira em torno de uma visão que celebra a mais nova direção criativa da marca.

Nas impressionantes fotos, compartilhadas no domingo, 22, a dona de Lemonade posa com um colar de diamantes amarelos da Tiffany, que possui cerca de 128,54 quilates e usado apenas por celebridades notáveis, como Lady Gaga e Audrey Hepburn.