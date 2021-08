Elizabeth Olsen defende Scarlett Johansson em processo contra Disney

"Eu gostaria de ver filmes de arte e peças teatrais de arte", acrescentou Elizabeth. "E eu me preocupo com isso e com as pessoas tendo que manter esses cinemas vivos. E não sei como isso funciona financeiramente para esses cinemas. Espero que haja algum tipo de solução que as grandes empresas estejam se unindo para manter, pelo menos em LA isso vai acontecer. Mas acho que vai ser como costumava ser quando os estúdios eram donos de cinemas. E tenho a sensação de que podemos voltar a ser a única maneira de mantê-los vivo com um imóvel tão caro".

Quanto ao lado da compensação do ator, a estrela parecia apontar para uma coisa: "Mas quando se trata de atores e seus ganhos, quero dizer, isso é apenas todos os contratos. Portanto, ou está no contrato ou não". E sobre Johansson? "Eu acho que ela é tão durona e, literalmente, quando li isso, fiquei tipo, 'Bom para você, Scarlett'".