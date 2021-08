A filha de 3 anos de Kylie Jenner , Stormi Webster , está se preparando para um papel importante: a de irmã mais velha! Nesta semana, fontes confirmaram ao E! News que Kylie está grávida do segundo filho com Travis Scott .

Recomendado para você : Stormi, filha de Kylie Jenner, está "animada" com segundo bebê

Kylie Jenner está grávida do segundo bebê com Travis Scott

Outra fonte próxima à Kylie disse ao E! News que ela e Travis, "estão completamente felizes e mal podem esperar para aumentar a família", adicionando que, "eles amam a família que criaram e essa notícia os deixou extremamente animados. As duas famílias tem apoiado o casal e todos estão emocionados por eles".