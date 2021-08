Britney Spears chamou polícia para denunciar roubo dias antes de suposta agressão

Britney Spears teve mais de um encontro com a polícia neste mês. Seis dias antes de ser acusada de agressão por funcionária, Britney chamou a polícia para relatar um furto, revelou o capitão Eric Buschow, do gabinete do xerife do condado de Ventura.

A cantora chamou as autoridades pouco antes das 6 da noite no dia 10 de agosto. Quando a polícia chegou à sua casa, em Thousand Oaks, na Califórnia, eles falaram com a equipe de segurança da estrela e foram informados que Britney "tinha decidido não registrar um relatório naquele momento", disse Buschow. A polícia deixou o local, porque Spears "se recusou a seguir com qualquer ação".

Ele disse que "devido à mudança de opinião de Spears", não há registro oficial sobre o que foi supostamente roubado de sua casa—ou por quem.

O TMZ revela que "fontes diretamente conectadas" à Spears disseram que o roubo foi relacionado aos seus cachorros. A identidade do suposto ladrão é desconhecida.