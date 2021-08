Kim Kardashian e Kanye West almoçam juntos em Malibu sem os filhos

Kanye West e Kim Kardashian, que mantém uma relação saudável após divórcio, se encontraram nessa sexta-feira, 20. Kim e Kanye foram foram flagrados juntos almoçando em Malibu, na Califórnia, sem os filhos.

A saída do ex-casal é apenas mais um sinal de que eles estão trabalhando na relação em prol da criação dos filhos.

Alguns meses atrás, fontes disseram que o relacionamento entre eles estava tenso, mas no dia 6 de agosto, uma fonte disse exclusivamente ao E! News que a dupla estabeleceu uma "verdadeira amizade" à medida que começam a "se comunicar cada vez mais".

"Kim quer que as crianças permaneçam conectadas com Kanye e vai fazer isso acontecer", disse a fonte na época. "É muito importante para ela que exista uma relação saudável sobre a criação dos filhos com Kanye e que as crianças tenham relações fortes com os pais. É uma grande prioridade para Kim e ela está fazendo tudo o que pode".