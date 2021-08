Bruno Mars e Dua Lipa: quem os fãs querem ver no Rock in Rio 2022

Falta mais de um ano para o Rock in Rio 2022 e o festival de música já tem causado burburinho entre os internautas! Isso porque eles estão manifestando os desejos sobre quem desejam ver nos palcos do Rock in Rio do ano que vem.

Na semana passada, os organizadores do evento anunciaram, através das redes sociais, as presenças das estrelas da música pop, Justin Bieber e Demi Lovato.

Os beliebers e lovatics, nomes dados aos fãs dos respectivos artistas, celebraram na Internet; por outro lado, muitos citaram outros nomes para o festival.

No dia do anúncio, da dupla citada acima, os internautas mencionaram The Weeknd, que veio ao Brasil em 2017 para o Lollapalooza.