O que Demi Lovato já revelou que chocou os fãs

Já no documentário Dancing With the Devil, Demi se abriu com os fãs e fez altas revelações.

Ela [ele] lutou contra vício em drogas e álcool durante seis anos, mas quebrou a sobriedade em março de 2018, após uma sessão de fotos.

"Usei drogas que nunca tinha usado antes. Nunca tinha usado metanfetamina antes, experimentei metanfetamina. Misturei com ecstasy, cocaína, maconha, álcool, oxicodona. E com isso sozinha deveria ter me matado", disse.