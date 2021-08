Conheça o tênis que virou sensação entre fashionistas de todas as tribos

O tênis vai desde visuais mais preppy, quebrando uma vibe clássica, até uma roupa mais street, como jeans e t-shirt, por exemplo.

E o mais interessante, é que o tênis atrai pessoas de todas as tribos. Tanto patricinhas como a galera do skate, do rock, e os geeks tem a peça garantida nos pés.

O Air Jordan 1 não é tão fácil de se encontrar, mas com a grande procura, diversas multimarcas estão oferecendo o modelo. Os preços variam bastante de acordo com a cor, e no site da Farfetch, por exemplo, ele é vendido por uma média de R$ 2.500.

Veja abaixo alguns exemplos: