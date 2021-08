Embora tenham se separado por um breve período, a dupla permaneceu unida para criar a filha, de três anos, e com o tempo, encontraram o caminho de volta um ao outro.

No entanto, os planos mudaram e, no final daquele ano, Kylie, de 23 anos, e Travis, de 29 anos, decidiram fazer uma pausa no relacionamento. "Travis e eu estamos nos dando muito bem e o nosso foco principal agora é Stormi!!", disse ela, em outubro de 2019, no Twitter. "Nossa amizade e nossa filha são prioridade".

"Ela adoraria ter outro filho com Travis. Ela se sente realmente destinada a ser mãe".

E trata-se de um anúncio empolgante, já que o casal pensava em ter mais herdeiros. "Kylie fala sobre ter outro bebê com muita frequência", disse uma fonte ao E! News, em maio de 2019.

Stormi Webster foi promovida a irmã mais velha ! Sim, você leu certo: Kylie Jenner está grávida do segundo bebê com Travis Scott , segundo vários veículos internacionais.

Craig Barritt/Getty Images for The New School

Em junho, o indicado ao Grammy demonstrou seu amor pela estrela eterna de Keeping Up With the Kardashians enquanto participava de um evento. Em seu discurso, o rapper chamou a musa de "esposa": "Stormi, eu te amo, e esposa, eu te amo".