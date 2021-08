BTS cancela oficialmente turnê mundial em meio à pandemia do coronavírus

Para a tristeza da ARMY, o BTS pode demorar um pouco para retornar aos palcos. Em comunicado da Big Hit Music divulgado nesta sexta-feira, 20, o grupo de k-pop cancelou oficialmente sua já adiada tour devido à pandemia do coronavírus.

"Nossa empresa trabalhou duro para retomar os preparativos da turnê Map of the Soul, sabendo que todos os fãs estão esperando ansiosamente pela turnê", disse a Big Hit Music em um comunicado, de acordo com o Hollywood Reporter. "Devido às mudanças nas circunstâncias que estão além do nosso controle, tornou-se difícil retomar as apresentações na mesma escala e cronograma planejado anteriormente. Portanto, devemos anunciar o cancelamento da turnê Map of The Soul".

A tão esperada turnê—com início em Seul, Coreia do Sul e abrangendo 18 países, incluindo os Estados Unidos e o Japão—teve uma data de início original para abril de 2020.