Maria Lina conquista mais de 1 milhão de seguidores após fim com Whindersson

Maria Lina Deggan tem ganhado muitos seguidores após o fim do noivado com Whindersson Nunes. Maria Lina manteve seu perfil no Instagram privado, mas passou a deixá-lo público ao anunciar o término com Whindersson.

No início do namoro, em novembro de 2020, a estudante chegou a abrir sua conta a fim de receber o selo de verificação. Mas, ela logo voltou a fechar suas fotos para seguidores.

Por sua vez, Maria passou a fazer propagandas em seu perfil e ganhou nada mais, nada menos que 1 milhão de seguidores na rede social.