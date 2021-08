Kourtney Kardashian exibe disco de João Gilberto e prova ser fã de Bossa Nova

Kourtney Kardashian está provando ser muito fã de música, assim como seu namorado, Travis Barker. E por essa, os fãs brasileiros não esperavam: Kourtney e Travis estão mostrando que escutam até mesmo Bossa Nova.

Na quinta-feira, 19, a eterna musa de Keeping Up With the Kardashians postou, nos Stories do Instagram, um vinil antigo com músicas feitas pelo saxofonista norte-americano Stan Getz com os artistas brasileiros, João Gilberto e Tom Jobim.

O álbum chega a ser uma raridade até para os brasileiros, já que foi lançado em março de 1964 e traz muito jazz e bossa nova. As gravações, na época, foram realizadas em dois dias.