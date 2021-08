Zoë Kravitz e Channing Tatum aumentam rumores de romance em passeio por NY

Kevin Mazur/MG18/Getty Images for The Met Museum/Vogue, David M. Benett/Dave Benett/Getty Images for Magic Mike Live

Zoë Kravitz e Channing Tatum levantaram as sobrancelhas dos fãs! Zoë e Channing geraram rumores de romance no início do ano e, agora, foram vistos juntos, durante passeio de bike, por Nova York. Estamos de olho!

Nos cliques do Page Six, o ator de 41 anos andava de bicicleta enquanto a musa de 32 anos se apoiava nos ombros dele. O flagra aconteceu na quarta-feira, 18.

Uma fonte do E! News revelou que a amizade entre os dois floresceu em algo mais. "Há mais do que uma amizade acontecendo entre Channing e Zoë", compartilhou. "Eles estão passando muito tempo juntos e se divertindo. Eles são mais do que apenas amigos próximos ou co-estrelas. O relacionamento deles cresceu ainda mais".

Para quem não sabe, eles estarão juntos no filme Pussy Island, que ainda não possui data de lançamento. Em junho, ambos deram entrevista sobre o projeto ao Deadline.