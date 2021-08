Bobby, do iKON, anuncia que vai se casar e ser pai

Novidades no mundo do k-pop! Bobby, integrante do grupo iKON, fez grande anúncio em seu Instagram nesta sexta-feira, 20. Bobby revelou que vai se casar e que sua noiva está grávida.

"Olá, aqui é o Bobby do iKON. Tem algo que eu quero muito contar a vocês hoje, então estou escrevendo após pensar muito nisso", iniciou ele.

"Eu prometi casar com a pessoa que eu amo. Eu também vou me tornar pai em setembro. Eu estou feliz de dar as boas-vindas a um novo membro da família, mas peço desculpas aos fãs que devem estar surpresos com minha notícia".