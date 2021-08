Onde ver os atores de 'A Barraca do Beijo' após o fim da trilogia

Joel Courtney, que deu vida a Lee Flynn, estará nos longas Pursued, Players, Pinball: The Man Who Saved The Game, Jesus Revolution. O ator também participa de O Mensageiro do Último Dia, F*&% the Prom e da série The Messengers.

E não se esqueçam das redes sociais, que também são ótimas para mantê-los por perto!