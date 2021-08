Britney Spears é acusada de agressão por funcionária

JB Lacroix/WireImage

O E! News entrou em contato com o representante da cantora para comentar o assunto e também não obteve resposta.

A vencedora do Grammy não comentou publicamente sobre o suposto incidente. No dia 19 de agosto, ela postou uma foto no Instagram que mostrava uma pintura de Hans Zatzka, na qual mostra uma mulher com as costas pressionadas contra uma porta. Na legenda ela escreveu: "Ela obviamente quer privacidade", com emojis encolhendo os ombros. Em seguida, Spears postou uma foto de uma garota mostrando o dedo do meio: "Sinto que ela deixou seu ponto perfeitamente claro".

Ela também compartilhou uma citação de Sophia Loren sobre uma "fonte da juventude", ao lado de uma foto sua de topless, e no início do dia, postou uma mensagem de conscientização pública sobre a pandemia do coronavírus para encorajar os fãs a ficarem em casa.

A musa do pop está no meio de uma batalha legal para encerrar sua tutela de 13 anos. Na semana passada, seu pai, Jamie Spears, disse que está "disposto" a deixar o cargo de tutor de seu patrimônio quando chegar a hora certa. De acordo com o processo de seu advogado, do dia 12 de agosto, ele afirma que a petição para sua remoção é "injusta", mas disse que "não acredita que uma batalha pública com sua filha sobre a continuação de seu serviço como tutor seria do interesse dela".

A cantora já disse que sua tutela é "abusiva" e controladora, e seu pai pediu ao tribunal para investigar suas alegações.

O advogado de Jamie escreveu na semana passada que o acordo legal foi instituído em 2008 porque ela estava em "crise", dizendo: "Ela não estava apenas sofrendo mental e emocionalmente, mas também sendo manipulada por predadores e em dificuldades financeiras. O Sr. Spears veio ao resgate de sua filha para protegê-la. O Sr. Spears sempre fez o que ele acredita ser o melhor para os interesses de sua filha".