Patrícia Abravanel sobre saúde de Silvio Santos: "Venceu o coronavírus"

"Por mais que ele estivesse bem, ele não estava precisando do respirador, mas é claro que um nonagenário com Covid precisa ser monitorado muito de perto. Todos os médicos junto com o meu pai, entenderam que ele deveria ficar no hospital", explicou. "Ele estava razoavelmente bem, apesar das plaquetas terem diminuído muito".

E mesmo com a difícil situação, Patricia disse que o pai manteve o bom humor fazendo piadas com os funcionários do hospital. "Mas eu via meu pai com medo, muita fraqueza. Ele mesmo entendeu que deveria ficar", admitiu.