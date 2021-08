Anitta curte a Disney com novo affair americano de 22 anos, diz jornal

Anitta está com um novo amor! Depois de terminar o namoro com o bilionário americano Michael Chetrit, Anitta vive um affair com Griffin Johnson, segundo o Extra.

De acordo com o jornal, a informação foi dada por uma de suas fontes. E nesta quinta-feira, 19, os dois posaram juntos pela primeira vez, enquanto se divertiam em um dos parques da Disney, em Orlando, nos Estados Unidos.

Miriam Macedo, mãe da cantora, e alguns de seus amigos também aparecem nos cliques.