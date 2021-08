Kourtney Kardashian rebate comentário de Kim sobre recordação "selvagem" na faculdade

Kim Kardashian, que demonstrou apoio a Tristan Thompson, postou um #tbt nessa quarta-feira, 18, para lembrar dos dias de Kourtney Kardashian como estudante na Universidade do Arizona. Através do Instagram, Kim compartilhou foto tirada durante uma festa "selvagem".

"Anos de faculdade, baby!!!", escreveu a estrela da legenda. "A Universidade do Arizona me impediu sozinha de me tornar uma garota festeira. Eu me lembro de visitar Kourt no campus e ser sua motorista. Eu odiei tanto todas as festas selvagens que eu fiquei em casa e nunca quis beber ou ir a festas NUNCA MAIS... Então, obrigada Universidade do Arizona. Eu nunca estudei lá, mas você moldou minha vida mais do que imagina".

No entanto, Kourtney lembrou das coisas de um jeito um pouco diferente. "Eu me lembro de alimentar você com Jungle Juice e outra pessoa estar dirigindo, eu não vou revelar nomes, e Ruff Ryders estava tocando alto", disse a musa. "(Talvez eu estivesse festejando demais para me lembrar corretamente, alguém mais que esteve lá quer dar sua opinião?)".

A estrela de KUWTK ainda fez uma observação: "LOL garota festeira com um diploma universitário".