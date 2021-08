Selena Gomez revela o que a fez seguir depois de suas "decepções públicas"

Emma McIntyre/Getty Images for Global Citizen VAX LIVE

Selena Gomez é cantora, atriz, produtora e magnata da maquiagem. Embora possa parecer que tenha tudo, a vida de Selena sob os holofotes não tem sido fácil.

"Meu lúpus, meu transplante de rim, quimioterapia, ter uma doença mental, passando por decepções públicas – essas foram todas as coisas que honestamente deveriam ter me derrubado", disse a estrela, de 29 anos, em entrevista à Edição Latinx, da Elle. "Cada vez que eu passava por algo, eu ficava tipo, ‘O que mais? Com o que mais terei que lidar?".

Embora não tivesse a resposta no momento, ela lembra de ter dito a si mesma: "'Você vai ajudar as pessoas'".

"Isso foi realmente o que me fez continuar. Poderia ter havido um tempo em que eu não fosse forte o suficiente e teria feito algo para me machucar", acrescentou.

Como os fãs sabem, Selena está no centro das atenções há mais de duas décadas, ficando mais famosa com Os Feiticeiros de Waverly Place e lançando sucessos, além de atuar, produzir e criar sua marca de maquiagens, Rare Beauty.