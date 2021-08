Liam Payne e Maya Henry estão juntos novamente após fim do noivado

Spread Pictures / SplashNews.com

Embora Liam tenha admitido antes que "não tem sido muito bom em relacionamentos", a fonte explica que esse não é o caso quando se trata de Maya.

"Maya realmente complementa Liam", compartilhou a fonte. "Ela é muito madura e mantém Liam com os pés no chão, o que é algo que as pessoas ao redor deles notaram e amam nela".

E quando refletiu sobre a separação deles, em junho, o cantor disse que esperava trabalhar em si mesmo para que não "continuasse machucando as pessoas". "Eu simplesmente não sou muito bom com eles, então eu só preciso trabalhar em mim mesmo antes de me doar para outra pessoa", confessou. "E eu sinto que foi onde eu cheguei no meu último relacionamento. Eu simplesmente não estava mais dando uma versão muito boa de mim, que eu não apreciava e não gostava de ser".