Antonela revela ser casada e nega interesse em Pyong: "Uma grande estratégia"

A aproximação entre Antonela Avellaneda e Pyong Lee no Ilha Record, da TV Record, tem dado o que falar, especialmente nas redes sociais. Depois da emissora mostrar o 'fora' de Pyong em Antonela, ela agora revelou que é casada e negou interesse no hipnólogo.

Como os telespectadores sabem, a modelo argentina "deu em cima" do ex-BBB, mas não foi correspondida. Mesmo assim, as cenas entre os dois fez com que o casamento do influencer com Sammy Lee chegasse ao fim.

Em bate-papo com Hugo Gloss, a loira revelou ser casada há três anos e disse que o interesse em Pyong foi apenas uma "estratégia" com seu marido.

"Eu percebi que a minha estratégia podia dar mais certo que as outras, então para mim é um jogo. Tudo o que aconteceu no reality, independente das provas, das alianças, das votações, tudo para mim foi parte de uma grande estratégia que eu montei aqui fora, antes de entrar na 'Ilha Record'", explicou Antonela, que contou sobre o apoio do companheiro, Tati Fdez.

"Nós combinamos a estratégia. Cada movimento, cada palavra, combinamos até quais seriam as minhas alianças. Eu joguei por mim! Para ganhar os 500 mil. Entrei para jogar e joguei!".