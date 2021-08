Ator de 'Spartacus', Francis Mossman, morre aos 33 anos

Francis "Frankie" Mossman, estrela da série Spartacus, do Starz, morreu aos 33 anos, no último sábado, 14, em Sidney, na Austrália. A morte de Francis foi confirmada pela equipe de sua agência Kathryn Rawlings & Associates, ao E! News.

"É com profunda tristeza que nós informamos a morte de Francis Mossman. Francis fez parte da KR Actors whānau por muitos anos e foi amado na indústria e por seus colegas", diz o comunicado, que usa a palavra maori "whānau", que significa "grande família".

"Sempre um raio de luz e um poço de positividade e diversão, Francis fará muita falta. Nossos corações estão com Francis e sua família durante esse período inimaginavelmente difícil".

Seus irmãos, Laurence e Jeremy Mossman criaram uma página de arrecadação no GoFundMe para transportar o corpo do ator até a Nova Zelândia e cobrir os custos do funeral. A causa da morte não foi revelada.