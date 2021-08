Bruna Marquezine e Ricky Tavares chamam atenção por clima íntimo em gravação

Parece que a fila andou para Bruna Marquezine! A química entre Bruna e o ator, Ricky Tavares, chamou atenção nos bastidores da gravação de uma série no Rio de Janeiro.

De acordo com uma fonte do Extra, a sintonia entre eles era "tanta que o clima de intimidade entre eles extrapolava as cenas da ficção".

Bruna, de 26 anos, e Ricky, de 29, foram fotografados quando faziam as cenas na zona rural de Cachoeira de Macacu. Durante os intervalos, a atriz teria tentado se afastar quando percebeu que poderia ter a presença de fotógrafos.