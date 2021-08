Olivia Rodrigo, Machine Gun Kelly e mais se apresentarão no MTV VMA 2021

Olivia Rodrigo e Machine Gun Kelly confirmaram presença no MTV VMA 2021. Olivia e MGK farão suas estreias no palco do Video Music Awards deste ano. Amamos!

Esta será a primeira vez da dona do hit Drivers License na cerimônia musical, da qual recebeu cinco indicações, incluindo Artista do Ano, Artista Revelação e Canção do Ano.

O rapper, que concorre na categoria Melhor Canção Alternativa, apresentará seu novo single Papercuts pela primeira vez.

Lil Nas X, que concorre em cinco categorias neste ano, e Lorde, que cantou na premiação em 2017, voltam ao palco para cantarem, respectivamente, MONTERO (Call Me By Your Name) e Solar Power. Assim como Camila Cabello, que performará Don't Go Yet.