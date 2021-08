Colin Jost revela nome do filho com Scarlett Johansson

Colin Jost acaba de matar a curiosidade dos fãs! Através de post no Instagram, Colin revelou o nome de seu filho com Scarlet Johansson. O nascimento do bebê foi anunciado nesta quarta-feira, 18.

O comediante do Saturday Night Live confirmou que eles tiveram um menino chamado Cosmo.

"Ok, nós tivemos um bebê. Seu nome é Cosmo. Nos o amamos muito", escreveu ele.

O ator ainda adicionou: "Privacidade seria muito apreciada" e brincou, "para todas as perguntas por favor entre em contato com nosso assessor @chethinks", se referindo ao seu co-âncora do Weekend Update, Michael Che.