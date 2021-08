Companhia aérea troca saia e salto de comissárias por calça e tênis

Para a mudança, a empresa realizou um estudo em parceria com a Frame Fashion Consultancy, que analisou os uniformes de comissários desde o início dos anos 1930.

"Os tempos mudaram, as mulheres mudaram, então, ao contrário dos clássicos conservadores, saltos, batom vermelho e um coque, surgiu uma imagem nova, mais moderna e confortável. Liberdade, beleza natural, individualidade, sem estampas e um tênis no qual todos 'gostariam de voar'", disse Marianna Grigorash, chefe do departamento de marketing da SkyUp Airlines.

Veja abaixo mais detalhes: