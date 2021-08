Leticia Bufoni vence torneio de skate de Paris

Recentemente, a skatista se envolveu em polêmica após postar um meme de Gabriel Medina e Yasmin Brunet. Com a repercussão na web, Leticia negou ter mandado indireta ao casal.

"Gente, como o povo inventa fofoca! Pqp… Apenas dei uma risadinha porque achei engraçado o post e já estão falando que tô alfinetando o povo… Credo, tô alfinetando ninguém não", escreveu.

"The Zoeira never ends… Sorry, mas eu sou zoeira mexmooooo. Pessoal não sabe levar as coisas na esportiva!!! Sou uma pessoa feliz e gosto de brincar… Não gostou, tchau bebê".