Scarlett Johansson dá à luz primeiro filho com Colin Jost

Jordan Strauss/Invision/AP/Shutterstock

Os atores, que ficaram noivos após dois anos de namoro, raramente discute sua história de amor publicamente. No entanto, Colin elogiou a esposa em seu livro de 2020.

O homem de 39 anos descreveu Scarlett como tendo "uma graça e um sorriso que ainda nunca vi em nenhum outro ser humano", acrescentando: "Eu conheci alguém que amo e com quem me sinto mais confortável do que nunca. Eu me sinto mais confiante em me comprometer com o que estou fazendo e em defender tudo o que eu crio, independentemente das pessoas gostarem ou não".

Já a atriz indicada ao Oscar falou com Ellen DeGeneres sobre o conto de fadas.

"Foi um momento muito especial", ela lembrou em 2019. "E eu acho, mais do que qualquer coisa, quando alguém diz que quer compartilhar o resto de sua vida com você, é uma coisa adorável e especial".

Enquanto isso, o colega de Colin no SNL, Michael Che, brincou sobre como a amizade deles mudou desde que o comediante se conectou com a estrela de cinema.