Whindersson Nunes surge de cabelo cacheado e é comparado a Vitão

Whindersson Nunes compartilhou selfies novas em seu Instagram. Na tarde de terça-feira, 17, Whindersson, que terminou o noivado com Maria Lina, apareceu com os cabelos cacheados e foi comparado com outros famosos, como Vitão.

"Eu todo Nicholas Cagezinho e a Regina toda Gal Gadog", brincou o humorista na legenda.

Diversos internautas e amigos dele elogiaram o visual. Outros, no entanto, o compararam com Vitão, atual de sua ex-esposa, Luísa Sonza.