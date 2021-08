Carlinhos Maia é condenado a pagar R$ 30 mil por vandalizar obra de artista

Carlinhos Maia foi condenado pela Justiça a pagar R$ 30 mil à artista plástica, Lau Rocha, por danificar sua obra em outubro de 2019. A decisão foi tomada pelo juiz Cristiano José Macedo Costa, da 11ª Vara Cível de Aracaju, em Sergipe.

Na época, o humorista causou muita polêmica ao danificar o quadro do hotel de onde estava hospedado. Ele postou vídeos falando que havia ficado assustado, já que a obra apresentava uma mulher sem rosto.

Em vídeo gravado por seu marido, Carlinhos coloca olhos e boca com uma caneta no quadro e diz: "Os hóspedes desse hotel vão me agradecer".